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BNP Paribas annonce ses ambitions pour sa plateforme de gestion d'actifs
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 08:00

BNP Paribas a dévoilé un plan stratégique pour sa plateforme de gestion d'actifs, la positionnant comme un contributeur clé de la trajectoire ROTE (rentabilité des capitaux propres tangibles) du groupe de 13%, à l'horizon 2028.

La banque compte s'appuyer sur l'acquisition réussie d'AXA IM pour opérer à une plus grande échelle en Europe, marquant ainsi une étape majeure dans son développement. Le groupe gère plus de 1 600 milliards d'euros d'actifs avec une couverture complète par classe d'actifs et un large éventail de stratégie et de canaux de distribution.

Le plan 2030 repose sur quatre piliers stratégiques de croissance : le renforcement du leadership dans les actifs alternatifs, le déploiement à grande échelle de la gestion active avec l'accélération du développement des ETFs, l'extension des partenariats avec les assureurs et les investisseurs institutionnels et enfin l'accélération de la croissance auprès de la clientèle Retail et Wealth Management.

Les objectifs sont ambitions selon BNP Paribas qui compte notamment sur environ 350 milliards d'euros de collecte nette cumulée d'ici 2030. En outre, elle table sur une croissance annuelle des actifs sous gestion supérieure à 5% par an, sur une croissance des revenus d'environ 4%, en taux de croissance annuel moyen, entre 2025 et 2030. Les charges d'exploitation sont attendues stables sur la période, avec une amélioration du coefficient d'exploitation à moins de 60% à l'horizon 2030. Quant au résultat avant impôt, il devrait quasiment doublé d'ici 2030 avec un taux de croissance annuel moyen d'environ 13%. Enfin, la rentabilité avant impôt devrait être supérieure à 65% en 2030.

Pour parvenir à ces résultats, BNP Paribas compte sur une exécution disciplinée et la réalisation d'environ 150 millions d'euros de synergies de revenus et d'environ 400 millions d'euros de synergies de coûts d'ici 2029, grâce à la convergence des plateformes, la rationalisation des gammes de fonds et les gains d'efficacité opérationnelle.

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