BNP Paribas amplifie sa sortie du charbon

PARIS, 11 mai (Reuters) - BNP Paribas BNPP.PA a annoncé lundi qu'elle élargissait à l'ensemble des pays membres de l'OCDE son objectif de rompre d'ici 2030 toute relation avec des clients utilisant du charbon pour produire de l'électricité. "Le groupe poursuivra son engagement de mettre fin, à brève échéance, aux relations avec tout client développant de nouvelles capacités de production à base de charbon", indique la banque française. "BNP Paribas n'acceptera plus aucun nouveau client dont la part de chiffre d'affaires liée au charbon est supérieure à 25%." La banque précise que la mise en oeuvre de cette politique conduira rapidement à une réduction de moitié environ du nombre de ses entreprises clientes recourant au charbon pour une part de leur production en électricité. (Maya Nikolaeva et Geert de Clercq version française Henri-Pierre André)

Valeurs associées BNP PARIBAS Euronext Paris -2.48%