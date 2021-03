BNP Paribas AM sélectionne dix fonds externes pour sa future plateforme AMSelect

(NEWSManagers.com) - BNP Paribas Asset Management (BNP Paribas AM) annonce ce 24 mars son projet de lancement d'une plateforme de délégation de gestion en architecture ouverte en juin prochain. Cette plateforme, baptisée AMSelect, sera structurée dans une Sicav luxembourgeoise qui donnera accès " aux meilleures stratégies de gérants externes" . Elle sera pilotée par le pôle d'investissement Multi-Asset, Quantitative & Solutions (MAQS) de BNP Paribas AM sur la base d'une pré-sélection opérée par FundQuest Advisor, le sélectionneur de fonds de BNP Paribas AM .

La filiale de BNP Paribas note un intérêt " grandissant des distributeurs, gérants ou conseillers bancaires pour l'architecture ouverte qui a conduit " à une forte accélération de ce modèle" , en particulier via la création de plateformes de sub-advisory, " qui sera un thème central pour le développement du secteur de la gestion d'actifs dans les années à venir" , écrit le groupe. Il y promet des économies d'échelle et un mode d'utilisation simplifié, mais n'a toutefois sélectionné aucun ETF.

Lors de son lancement AMSelect sera en effet composé de 10 fonds de gestion active permettant d'investir sur les actions européennes, la zone euro, les Etats-Unis et les marchés émergents, ainsi que les obligations européennes.

Les dix stratégies et gérants dans AMSelect

Allianz Global Investors Actions européennes - de style growth

Amundi Asset Management Actions européennes - de style value

LGT Capital Partners Actions européennes - fonds mixte

Sycomore Asset Management Actions zone euro- de style growth

HSBC Asset Management Actions zone euro - de style value

Blackrock Actions zone euro - fonds mixte

AllianceBernstein Actions américaines - de style growth

Harris Associates (affilié de Natixis IM) Actions américaines - de style value

Vontobel Asset Management Actions émergentes - fonds mixte

Bluebay Asset Management Obligations zone euro - aggregate

L'initiative rappelle celle de la Société Générale qui avait annoncé en février le lancement d'une offre de sélection de fonds externes pour sa banque de détail.