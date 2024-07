BNP Paribas AM s’est opposé en moyenne à 36% des résolutions en 2024

Alors que s’est bouclée la saison 2024 des assemblées générales des entreprises cotées, BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) indique s'être opposée à 2.163 résolutions au sein de 332 entreprises pour des raisons environnementales et sociales. Elle a voté à 1.645 assemblées générales au total. Son taux d’opposition est donc de 36?%, similaire à celui de 2023.

Lors de 1.492 assemblées générales (90?%), BNPP AM a voté contre ou s’est abstenu sur au moins une résolution (contre 86% en 2023). Parmi les 23.653 résolutions votées, 22.735 d’entre elles ont été proposées par les sociétés et 918 ont été proposées par les actionnaires. Le nombre de résolutions d’actionnaires déposées par BNPP AM sur 2024 est de 12, dont sept sur la gouvernance en Italie et cinq sur l’environnement aux Etats-Unis.

Concernant les résolutions auxquelles la filiale de BNP Paribas a marqué son opposition, 79% sont en lien avec ses attentes climatiques ou liés à la biodiversité, un niveau en constante augmentation depuis plusieurs années, précise BNPP AM.

La société de gestion, qui exige désormais l’intégration d’un critère climatique dans la rémunération des dirigeants des secteurs jugés prioritaires en matière de climat (énergie, services aux collectivités, industrie et matériaux et entreprises identifiées comme les plus grandes émettrices de gaz à effet de serre du monde), s’est s’opposée à 127 résolutions liées à la rémunération par absence de critères. Environ 74?% de ces résolutions concernent des entreprises cotées en Amérique du Nord.

« Si l’inclusion de critère climat dans la rémunération des dirigeants est une pratique de plus en plus présente en Europe, il reste encore du chemin à parcourir pour le marché Nord-Américain. Par ailleurs, la définition de ces critères manque encore souvent de transparence et d’objectifs quantifiés », commente Nogoye Dieng, analyste senior vote et engagement. Cette exigence sera élargie à toutes les entreprises d’ici à 2026, précise la société.

En attendant, elle s’est opposée à plus d’une résolution sur deux liée à la rémunération des dirigeants, notamment pour des raisons de manque de transparence ou d’attribution de rémunérations exceptionnelles injustifiées.

BNPP AM attend des sociétés qu’elles se fixent l’ambition d’atteindre un niveau de zéro émission nette au plus tard d’ici à 2050. Par ailleurs, l’intégration de la biodiversité dans l’activité de vote exige des entreprises d’évaluer l’impact de leurs activités et la dépendance de celles-ci à l’égard de la nature. BNPP AM s’est ainsi opposé à plus de 2.100 résolutions (dans ¾ des cas pour des raisons liées au climat et la biodiversité) par rapport à 1.521 résolutions en 2023.

Elle a aussi rejeté 40% des résolutions relatives aux élections des administrateurs, notamment pour des raisons de diversité. A partir de 2025, elle prévoit de rehausser son niveau d’exigence à 40% pour le taux minimum de femmes siégeant aux conseils d’administration en Europe, Amérique du Nord, l’Australie et la Nouvelle-Zélande et l’Afrique du Sud.

Réjane Reibaud