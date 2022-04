BNP Paribas AM recrute deux commerciaux ETF pour les pays germanophones

(NEWSManagers.com) - BNP Paribas Asset Management vient de recruter deux collaborateurs pour renforcer ses équipes commerciales ETF et solutions indicielles pour les pays germanophones.

Benjamin Ertler est nommé responsable commercial senior. Il arrive de MSCI, où il était vice-président de la couverture indicielle des banques et des gestionnaires d'actifs allemands pendant plus de cinq ans. Auparavant, il était associé commercial chez STOXX Ltd au sein du groupe Deutsche Börse.

Martin Walentowitz est lui nommé responsable commercial. Il était précédemment responsable d'investissement chez BNP Paribas Wealth Management. Avant cela, il a passé près de cinq ans chez Deutsche Bank en tant que conseiller en investissement au sein de la division gestion de fortune.

Ils sont tous les deux rattachés à Claus Hecher, Head of Business Development pour les ETF & Index Solutions pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse germanophone.