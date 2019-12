BNP Paribas AM réalise le premier closing de son second fonds de prêts aux PME

(NEWSManagers.com) - BNP Paribas AM (BNPP AM) vient de réaliser le premier closing de son second fonds de prêts aux PME. La filiale de BNP Paribas a levé 345 millions d'euros auprès de 13 investisseurs institutionnels européens et asiatiques.

Le fonds, dénommé BNP Paribas European SME Debt Fund 2, est géré par le pôle de gestion Dette Privée et Actifs Réels de BNPP AM, sous la responsabilité de David Bouchoucha.

Le fonds, comme son prédécesseur apportera une source de financement long-terme aux PME, sous la forme de dette senior in fine ou amortissable différée, en complément d' un financement bancaire classique. L' origination des actifs du fonds reposera principalement sur le partenariat entre BNPP AM et les réseaux domestiques du Groupe BNP Paribas en France, Belgique, Italie et Luxembourg.