BNP Paribas AM nomme un responsable des relations investisseurs private assets en Asie-Pacifique

(AOF) - BNP Paribas Asset Management a annoncé la nomination de Jeff French en tant que responsable des relations investisseurs private assets pour la région Asie-Pacifique, à compter du 1er avril 2025. Basé à Singapour, il reporte à Mike Nikou, directeur général Asie-Pacifique de BNPP AM, et est chargé d'accompagner la croissance des actifs privés, de gérer la relation clients en collaboration avec les équipes commerciales de la région tout en travaillant étroitement avec les équipes dédiées private assets.

Jeff French rejoint BNPP AM depuis OMERS Private Equity, où il était directeur général et responsable Asie, en charge des activités d'investissement pour la région Asie-Pacifique, et notamment du sourcing des opportunités, de l'exécution des transactions et de la gestion de portefeuille.

Auparavant, il a occupé des postes de direction au sein du groupe de private equity Blackstone à Singapour, ainsi que de banques d'investissement telles que Goldman Sachs et Credit Suisse, conseillant des clients sur des opérations de fusions-acquisitions et autres transactions sur les marchés de capitaux à New York et Singapour.