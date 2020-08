BNP Paribas AM nomme un nouveau responsable de l'Asie-Pacifique

(NEWSManagers.com) - BNP Paribas Asset Management a annoncé ce 22 juillet la nomination de Steven Billiet en qualité de responsable Asie-Pacifique de BNPP AM, à compter du 8 août 2020. Il succède à Ligia Torres, qui quitte l' entreprise et retourne en Europe.

Steven Billiet a rejoint BNPP AM au début de l'année en tant que responsable des ventes Asie-Pacifique. Il conservera ce rôle en plus de sa nouvelle fonction de responsable de la région. Basé à Hong Kong, il est rattaché à Sandro Pierri, Global Head of Client Group de BNPP AM, et localement à Eric Raynaud, responsable de BNP Paribas en Asie Pacifique. Il sera chargé d' accélérer le développement stratégique des activités de BNPP AM dans la région et d' amplifier une approche plus intégrée afin de stimuler la croissance dans la région.

Steven Billiet était dernièrement directeur général de J.P. Morgan Asset Management à Singapour, où il était en charge de la structure locale de la société et de la gestion des clients en Asie du Sud-Est ainsi qu' en Corée.