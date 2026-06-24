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BNP Paribas AM étoffe sa gamme avec quatre nouveaux ETF actifs
information fournie par AOF 24/06/2026 à 12:28

(Zonebourse.com) - BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) élargit son offre d'ETF avec la cotation de quatre stratégies actives : BNP Paribas Easy Equity Premium Income, BNP Paribas Easy European Equity Buffer, BNP Paribas Easy Global Equity Long Short et BNP Paribas Easy Managed Futures.

Cette nouvelle gamme est le fruit d'une collaboration entre les équipes de gestion d'actifs et de Global Markets de BNP Paribas. Elle vise à mettre à la disposition des investisseurs des solutions combinant l'expertise quantitative, les modèles propriétaires et la connaissance des marchés développés par la banque avec les capacités de structuration, de gestion de portefeuille et d'animation de la liquidité de BNPP AM.

Le lancement intervient dans un contexte de forte expansion du marché des ETF UCITS. Ces véhicules, longtemps utilisés principalement pour répliquer de grands indices boursiers, occupent désormais une place croissante dans la construction des portefeuilles. Pour BNPP AM, cette évolution crée un terrain favorable au développement de stratégies plus sophistiquées, capables de répondre à des objectifs d'investissement précis.

Avec ces nouveaux ETF actifs, le gestionnaire entend proposer des solutions visant à diversifier les sources de performance, générer des revenus potentiels ou encore améliorer la résilience des portefeuilles face aux différents cycles de marché.

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