BNP Paribas AM dévoile un fonds thématique centré sur l'autonomie stratégique de l'Europe

information fournie par AFP • 02.06.2025 • 15:40 •

La Bourse de New York a ouvert en baisse lundi, débutant la semaine dans le rouge avec la reprise des tensions commerciales entre Washington et Pékin et en raison de nouvelles annonces douanières de Donald Trump sur l'acier et l'aluminium. Dans les premiers échanges, ... Lire la suite