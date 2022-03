BNP Paribas AM démarre enfin sa joint-venture avec une société de gestion indienne

(NEWSManagers.com) - BNP Paribas AM (BNPP AM) vient d’achever la mise en place de sa joint-venture en Inde avec Baroda Asset Management, la société de gestion de la banque indienne Bank of Baroda. La nouvelle entité, dénommée Baroda BNP Paribas Mutual Fund, sera dirigée par Suresh Soni, directeur général de Baroda Asset Management.

Suresh Soni a rejoint Baroda Asset Management en 22021 comme directeur général. Auparavant, il a occupé le poste de directeur général chez Edelweiss Alternative Asset Advisors Limited, DHFL Pramerica Asset Managers qui est le JV entre PGIM US et DHFL, ainsi que Deutsche AMC, la filiale de Deutsche Bank en Inde. Au début de sa carrière, il a travaillé comme gérant chez Kothari Pioneer Asset Management Company.

Au sein de la joint-venture, Bank of Baroda aura une participation de 50,1% tandis que BNPP AM aura 49,9%. La nouvelle entité offrira 28 fonds de diverses classes d’actifs, dont les actions, les obligations, les véhicules hybrides et des fonds de fonds étrangers. Elle offrira également les services de conseil offshore.

A travers cette joint-venture, BNPP AM souhaite élargir sa présence en Inde ainsi que lancer des nouveaux produits financiers pour des clients institutionnels et particuliers dans le sous-continent. La "JV" a été annoncé en octobre 2019 mais son lancement a été retardé à cause des démarches règlementaires.