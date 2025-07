BNP Paribas AM/Axa IM : nominations de Isabelle Scemama et Rob Gambi

(AOF) - Axa IM, qui fait désormais partie de BNP Paribas, et BNP Paribas Asset Management ont annoncé des nominations de management de transition dans la perspective de la création de la plateforme d'investissement suite à la fusion des entités juridiques BNPP AM, Axa IM et BNP Paribas Real Estate Investment Management (BNPP REIM) attendue à la fin de cette année et jusqu'à la mise en œuvre du modèle opérationnel final.

Isabelle Scemama prend la direction de l'ensemble des activités de gestion alternatives, à travers Axa IM Alts, Axa IM Prime, BNPP REIM et les actifs privés de BNPP AM, en plus de son rôle actuel de Global Head of AXA IM Alts. Cet ensemble regroupe plus de 300 milliards d'euros d'actifs alternatifs sous gestion.

Rob Gambi prend la direction de l'ensemble des activités d'investissement liquide, à travers Axa IM Core et BNPP AM, en plus de son rôle actuel de Global Head of Investments de BNPP AM. L'ensemble réunissant les stratégies d'investissement liquide représente plus de 1000 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

Isabelle Scemama et Rob Gambi rapportent à Sandro Pierri, directeur général d'Axa IM et de BNPP AM.

Ce dernier a déclaré : " Ces nominations vont permettre de donner un cap commun à toutes les plateformes d'investissement pendant la période d'intégration. "