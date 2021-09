BNP Paribas AM acquiert une boutique de dette privée néerlandaise

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d'actifs français BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) a annoncé, mercredi 15 septembre, la prise d'une participation majoritaire dans Dynamic Credit Group. Cette société de gestion néerlandaise, qui gère 9 milliards d'euros d'encours, se spécialise dans les prêts hypothécaires néerlandais (dutch mortgages) et les portefeuilles granulaires de prêts.

Dynamic Credit gère ces activités à travers plusieurs plateformes en ligne et offre divers services sur la classe d'actifs des prêts hypothécaires néerlandais (gestion de portefeuilles collectifs et de mandats, reporting et services de valorisation). En outre, à travers ses activités d' origination et gestion de prêts granulaires, Dynamic Credit fournit des solutions d' investissement en prêts personnels et PME. La boutique de gestion néerlandaise dispose également d'une plateforme de conseil indépendant sur les investissements de crédit illiquide.

Cette transaction vise à accélérer le développement du pôle dette privée et actifs réels (PDRA) de BNPP AM dans la gestion de prêts hypothécaires néerlandais, une classe d'actifs de plus en plus prisée des investisseurs institutionnels, selon un communiqué. L' activité de Dynamic Credit fera partie de PDRA, tout en continuant d' opérer de manière indépendante sous la direction du directeur général et fondateur de la boutique néerlandaise, Tonko Gast. Celui-ci sera placé sous la supervision du conseil d' administration de Dynamic Credit, et rattaché à David Bouchoucha, responsable des investissements et responsable de PDRA. Le pôle, établi en 2017, gère quelque 11 milliards d'euros.

Pour David Bouchoucha, " ce partenariat marque une étape importante dans le développement de notre plateforme de dette privée et une avancée significative en termes d' encours, qui représentent désormais plus de 20 milliards d'euros d' actifs. Il nous permet d' apporter une plus grande valeur ajoutée à nos clients en termes d' innovation et de compétences dans l' origination, la gestion et le service de portefeuilles granulaires de prêts en particulier dans le domaine hypothécaire."

Tonko Gast, fondateur et directeur général de Dynamic Credit, se réjouit, lui, de pouvoir s'appuyer sur BNPP AM pour son développement futur. " Dynamic Credit et BNPP AM partagent les mêmes valeurs et sont parfaitement alignés en termes de devoirs fiduciaires et d' approche client. La durabilité et l'innovation sont des priorités stratégiques pour les deux entreprises, que nous continuerons à renforcer, en particulier en ce qui concerne les marchés d' actifs privés " , indique-t-il dans un communiqué.