BNP Paribas AM a listé sa nouvelle gamme d'ETF actifs

(AOF) - BNP Paribas Asset Management a listé mardi sa nouvelle gamme d'ETF actifs avec une suite de stratégies actions et obligataires. Quatre ETF sont désormais cotés sur Euronext Paris (trois actions et un obligataire) tandis que l’intégralité de la gamme sera prochainement disponible sur Deutsche Börse Xetra. " La gamme BNP Paribas Easy Alpha Enhanced ETF intègre une approche quantitative de la sélection des titres pour un positionnement risque-rendement optimal. " précise le gestionnaire d’actifs.

Les ETF BNP Paribas Easy Alpha Enhanced offrent une exposition complète aux principaux marchés actions et obligations d'entreprises dans plusieurs régions (États-Unis, Europe, Monde).

Les fonds sont classés article 8 selon le règlement SFDR.