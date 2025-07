BNP Paribas: acquisition d'AXA IM finalisée information fournie par Cercle Finance • 01/07/2025 à 09:28









(CercleFinance.com) - BNP Paribas Cardif annonce avoir finalisé l'acquisition d'AXA Investment Managers (AXA IM), opération annoncée le 1er août 2024, et avoir signé un partenariat de long terme avec AXA pour la gestion d'une large part de ses actifs.



Le groupe bancaire souligne notamment que cette opération va lui permettre de créer une plateforme de gestion d'actifs européenne de premier plan avec plus de 1500 milliards d'euros d'actifs sous gestion confiés par ses clients.



Des groupes de travail conjoints sont en place pour élaborer une feuille de route commune, et le projet de fusion des entités juridiques d'AXA IM, de BNP Paribas AM et de BNP Paribas REIM fait l'objet d'une consultation des instances représentatives du personnel.



En intégrant l'opération, la croissance des revenus du groupe sera supérieure à +5% par an d'ici 2026, avec un effet de ciseaux moyen annuel de +1,5 point, et le retour sur le capital investi (ROIC) sera de plus de 14% en 2028 et de plus de 20% en 2029.







Valeurs associées BNP PARIBAS 75,9800 EUR Euronext Paris -0,45%