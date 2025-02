BNP Paribas: accord avec la BEI pour soutenir l'éolien information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 14:58









(CercleFinance.com) - BNP Paribas annonce avoir signé avec la Banque européenne d'investissement (BEI) un accord qui stimulera jusqu'à huit milliards d'euros d'investissements pour des projets éoliens dans toute l'Union européenne.



Cette initiative permettra de mobiliser des investissements clés à l'appui de nouveaux projets, de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et de l'amélioration des interconnexions du réseau, accélérant ainsi le développement de l'éolien.



Dans le cadre de cet accord, la BEI accorde une contre-garantie de 500 millions d'euros qui permettra à BNP Paribas de constituer un portefeuille de garanties bancaires d'un milliard d'euros destiné à soutenir de nouveaux investissements dans l'UE.



L'effet de levier généré par cette contre-garantie devrait stimuler jusqu'à huit milliards d'euros d'investissements dans l'économie réelle. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'engagement de longue date de BNP Paribas à accompagner la transition énergétique.





