Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BNP-Paribas : a dévissé jusqu'à -7,5%, menace support 61,5E information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 10:11









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas a dévissé jusqu'à -7,5%, vers 60,6E, plus lourd repli du CAC40: le groupe a publié un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 5,9% à 2,87MdsE... mais les investisseurs attendaient mieux, notamment dans le domaine de l'activité crédit.

BNP-Paribas ouvre un 'gap' de rupture sous 65,5E et efface d'un coup tous ses gains depuis le 4 octobre: la tendance haussière moyen terme peut encore être préservée à condition de se maintenir au-dessus du support oblique qui gravite vers 61,5E.

Sinon, possible rechute vers 57,83E, le plancher du 6 août dernier.





Valeurs associées BNP PARIBAS 61,98 EUR Euronext Paris -5,37%