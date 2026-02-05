 Aller au contenu principal
BNP-Paribas : 4%, record absolu des 95E de mai 2008 égalé
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 11:29

C'est sans exagérer un authentique "événement" : BNP-Paribas grimpe de 4%, et égale dès les premières minutes de cotations son record absolu des 95E de mai 2008.

Le funiculaire haussier depuis le plancher des 65,3E testé les 6 et 7 novembre 2025 est impressionnant, avec 45,5% de hausse : beaucoup voient le titre aller jusqu'à 50% et tester la barre psychologique des 100E.
Le risque de double-top historique est à prendre en compte, de même que le "gap" resté béant au-dessus de 86,49E le 21 janvier... ou 82,5E le 8 janvier ("gap" de 1er ordre).

Valeurs associées

BNP PARIBAS
94,9300 EUR Euronext Paris +4,40%
  • 12:18

    J'aurai plutôt dit Mai 2007 (95,10E)

