BNP-Paribas : 4%, record absolu des 95E de mai 2008 égalé
C'est sans exagérer un authentique "événement" : BNP-Paribas grimpe de 4%, et égale dès les premières minutes de cotations son record absolu des 95E de mai 2008.
Le funiculaire haussier depuis le plancher des 65,3E testé les 6 et 7 novembre 2025 est impressionnant, avec 45,5% de hausse : beaucoup voient le titre aller jusqu'à 50% et tester la barre psychologique des 100E.
Le risque de double-top historique est à prendre en compte, de même que le "gap" resté béant au-dessus de 86,49E le 21 janvier... ou 82,5E le 8 janvier ("gap" de 1er ordre).
