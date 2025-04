BNP-Paribas : +4,5% vers 68,6E, surveiller 69,8E information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 09:54









(CercleFinance.com) - BNP-Paribas semble bénéficier de la remontée des taux : le titre grimpe de +4,5% vers 68,6E et se rapproche de l'ex-plancher de la mi-mars situé vers 69,8E.

Le palier des 68E va constituer le principal pivot court terme : une bascule sous 65,15E validerait un nouvel épisode baissier en direction de 63,8 puis 61E (plancher du 7 avril), les 73E restent l'obstacle majeur court terme.





Valeurs associées BNP PARIBAS 68,2300 EUR Euronext Paris +3,99%