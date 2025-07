BMW: vers la production en série des batteries Gen6 information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 09:45









(CercleFinance.com) - BMW annonce que la production en série de ses nouvelles batteries haute tension Gen6 débutera fin 2025, amorçant l'ère ' Neue Klasse ' du 100% électrique.



Pour préparer cette étape, le constructeur exploite des sites pilotes à Parsdorf, Hallbergmoos et au centre de recherche FIZ à Munich. Ces usines développent les procédés et testent des batteries pré-série, afin d'assurer un démarrage fluide des sites de production en série sur trois continents.



Milan Nedeljkovi?, membre du directoire, souligne que ces installations ' renforcent la capacité d'innovation de l'Allemagne '.



BMW applique une démarche zéro défaut, intégrant des contrôles qualité assistés par IA et des jumeaux numériques pour la formation et la logistique.



Le constructeur rapporte qu'en moins de deux ans, cinq usines d'assemblage entreront en service, suivant un principe ' local-for-local ' pour sécuriser la production et préserver l'emploi.





