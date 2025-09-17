BMW va démarrer la production de l'iX3 à Debrecen (Hongrie)
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 09:34
Le constructeur allemand souligne que cette usine, 'numérique dès le tout début', sera la première du groupe à dépendre entièrement de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables en fonctionnement normal.
Cette iFACTORY représente une vision de la production, fondée sur des structures rationalisées et efficaces, une gestion responsable des ressources, une utilisation économique d'innovations numériques et une forte concentration sur les employés.
BMW a déposé de nouveaux brevets pour un grand nombre de systèmes et de processus innovants à l'usine de Debrecen. Comme pour tout nouveau modèle, les capacités de production de l'iX3 monteront progressivement par étapes.
Fer de lance de l'arrivée de la Neue Klasse, l'iX3 présente les dernières innovations qui définiront l'ensemble de la gamme de la marque à l'avenir. D'ici 2027, ses technologies seront intégrées dans 40 modèles nouveaux ou mis à jour.
Valeurs associées
|83,180 EUR
|XETRA
|+0,07%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris attend mercredi la décision de politique monétaire de la Banque centrale américaine (Fed), les investisseurs anticipant très largement une baisse des taux. Vers 09H45 heure locale, l'indice vedette de la Bourse de Paris prenait 0,19%, soit 15,01 ... Lire la suite
-
Thales et IndiGo, la plus grande compagnie aérienne indienne, ont signé un contrat de maintenance portant sur la flotte de 430 Airbus A320 et une commande future de plus de 800 A32X. Thales fournira à IndiGo des services de réparation spécialisés pour les composants ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
-
Taxe Zucman : le patron de la start-up française Mistral demande "plus de justice fiscale", tout en préservant la compétitivité de la France
La taxe Zucman, demandée par la gauche, prévoit une taxation de 2% par an des patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Arthur Mensch, patron de la start-up française d'intelligence artificielle (IA) Mistral, s'est prononcé contre l'instauration de la taxe Zucman ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer