Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW: Stefan Richmann, prochain directeur de MINI information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 15:40









(CercleFinance.com) - BMW Group annonce un changement à la tête de la marque MINI. Ainsi, à compter du 1er août 2024, Stefan Richmann succédera à Stefanie Wurst qui occupait ce poste depuis le 1er février 2022.



Ces dernières années, Stefanie Wurst a stratégiquement réussi à concentrer la marque haut de gamme britannique MINI sur de nouveaux marchés et groupes cibles.



Stefan Richmann a débuté sa carrière au sein du groupe BMW en 1997. Depuis lors, il a occupé de nombreux postes de direction au sein de l'entreprise. Depuis 2017, il occupait le le poste de CFO aux États-Unis avant de prendre, en avril 2022, la tête de la division Corporate Strategy.





Valeurs associées BMW XETRA +0.94%