BMW se prépare à entamer des discussions avec son personnel à la suite d'un avertissement sur ses résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le contexte chinois, les prévisions des analystes et les réductions d'effectifs) par Rachel More

BMW BMWG.DE et les représentants du personnel se préparent à entamer des négociations après que le constructeur automobile allemand haut de gamme a publié cette semaine un avertissement sur ses résultats et annoncé qu’il allait accélérer ses mesures d’efficacité, a déclaré vendredi un porte-parole de son comité d’entreprise central.

Il s’agissait du troisième avertissement sur résultats de BMW en autant d’années, attribué au moins en partie à la faiblesse du marché chinois, qui est le plus grand marché automobile mondial. L’entreprise a également mis en avant les pressions sur les coûts résultant de la guerre en Iran.

À l’issue d’une conférence téléphonique avec la direction de BMW visant à expliquer ces perspectives plus sombres, des analystes ont estimé que le constructeur pourrait supprimer des emplois en Europe et accélérer ses efforts de localisation de la production en Amérique du Nord et en Chine.

“Nous travaillons dans un premier temps à des solutions viables, dans le cadre d’un dialogue et avec un sens des responsabilités envers nos salariés”, a déclaré le porte-parole du comité d’entreprise dans une réponse envoyée par e-mail à Reuters, sans donner plus de détails.

Contrairement aux constructeurs allemands Volkswagen

VOWG_p.DE et Mercedes-Benz MBGn.DE , BMW n’a pas encore annoncé de vastes programmes de licenciements, bien que ses effectifs totaux aient légèrement diminué en 2025, une tendance qui devrait se poursuivre cette année.

L'action BMW a chuté à son plus bas niveau depuis près de six ans à la suite de cette annonce, dans laquelle le nouveau directeur général, Milan Nedeljkovic, s'est engagé à intensifier les réductions de coûts structurelles, laissant entrevoir un effet ponctuel au second semestre 2026.

Le groupe prévoit actuellement une réduction de ses effectifs mondiaux pouvant atteindre 5 % d’ici fin 2026. Avec un peu moins de 155 000 salariés, cela représenterait jusqu’à 7 700 suppressions d’emplois.

Un porte-parole de l’entreprise a déclaré que ces réductions se poursuivraient par le biais de départs naturels plutôt que par des licenciements.