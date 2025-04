BMW : se hisse vers 71,5E, bientôt 72,4E à refranchir information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 12:39









(CercleFinance.com) - BMW se hisse vers 71,5E et tente retracer le récent sommet des 72,4E du 10 avril.

La reprise en 'V' sur 63,5E du 9 avril pourrait alors se poursuivre en direction du 74,6E du 3 mars





Valeurs associées BMW 70,460 EUR XETRA +2,62%