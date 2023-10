Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: renforce sa chaîne d'approvisionnement régionale information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 16:50









(CercleFinance.com) - BMW Group annonce vouloir s'appuie sur une chaîne d'approvisionnement régionale pour développer la mobilité électrique en Amérique du Nord



L'entreprise belge Umicore a été recrutée comme partenaire supplémentaire pour établir une chaîne d'approvisionnement locale en Amérique du Nord.



Umicore fournira des matériaux de batterie cathodiques à AESC provenant d'une nouvelle usine en Ontario, au Canada. Il s'agit d'une étape importante dans le renforcement des chaînes d'approvisionnement régionales du groupe BMW et dans la garantie de l'accélération de la mobilité électrique.



Notre partenaire AESC construit également une usine de cellules de batterie à Florence, en Caroline du Sud. D'une capacité initiale de 30 GWh/a, l'usine produira les cellules de batterie cylindriques lithium-ion spécifiquement développées pour la sixième génération de la technologie BMW eDrive.



' Notre fournisseur de cellules de batterie aux États-Unis s'approvisionnera désormais en matières premières clés au Canada. Nous sommes heureux que le Canada joue un rôle important dans l'établissement d'une chaîne d'approvisionnement en cellules de batterie robuste et efficace pour le groupe BMW en Amérique du Nord ', a déclaré Joachim Post, membre du conseil d'administration de BMW AG responsable des achats et du réseau de fournisseurs.





