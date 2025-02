BMW: remporte une série prix avec ses véhicules information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 16:26









(CercleFinance.com) - BMW annonce que 2025 commence sous d'excellentes auspices, avec plusieurs prix remportés.



Ainsi, deux modèles ont remporté la première place dans leur catégorie respective lors du prestigieux sondage 'Best Cars' du magazine allemand 'auto motor und sport'.



Le BMW 2 Series Coupé a été élu meilleur dans le segment compact pour la quatrième fois consécutive, et le BMW X1 a remporté la catégorie 'SUV Compacts' pour la deuxième année.



Par ailleurs, BMW a triomphé lors des 'Car of the Year Awards' au Royaume-Uni, avec des victoires pour la BMW 4 Series, la BMW M3 Touring et la BMW X7 dans leurs catégories respectives.



Ces succès complètent une série de victoires en 2024, où le nouveau BMW 5 Series a été couronné 'German Car of the Year' et a également remporté des prix internationaux, tels que le 'World Luxury Car' et le 'Best Executive Car' au Royaume-Uni. De plus, BMW a brillé aux 'Golden Steering Wheel' et 'Auto Trophy' en 2024, notamment avec la BMW 540d xDrive Touring.







Valeurs associées BMW 86,80 EUR XETRA +1,31%