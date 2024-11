Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW: production de la nouvelle M5 Touring à Dingolfing information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 15:33









(CercleFinance.com) - Quatre mois après le début de la production de la BMW M5 Sedan, la production en série de la nouvelle BMW M5 Touring a démarré à l'usine BMW de Dingolfing.



Il s'agit du troisième véhicule BMW M actuel à être équipé d'un groupe motopropulseur M Hybrid dans lequel un V8 à haut régime est complété par un moteur électrique.



Ensemble, les deux moteurs développent une puissance maximale de 535 kW/727 ch et un couple maximal de 1 000 Nm.



Avec la BMW M5 Touring, la nouvelle famille BMW Série 5 ' made in Dingolfing ' est complète ', a déclaré Christoph Schröder, directeur de l'usine. ' Nous pouvons désormais offrir aux clients de nos principales séries de modèles dans le monde entier une variété unique de technologies de conduite et de variantes de carrosserie. '



Outre les BMW M4 Coupé et Cabriolet, les BMW M8 Coupé, Cabriolet et Gran Coupé et la BMW M5 Berline, la nouvelle BMW M5 Touring est le septième dérivé M à sortir de l'usine de Düsseldorf.





