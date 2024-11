Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW: production de la nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé information fournie par Cercle Finance • 01/11/2024 à 16:59









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce le début de la production de la nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé à l'usine BMW Group de Leipzig



La BMW Série 2 Gran Coupé est fabriquée exclusivement à l'usine BMW Group de Leipzig, où la production de la deuxième génération a été lancée.



Elle rejoint la BMW Série 1, la BMW Série 2 Active Tourer et le MINI Countryman dans le portefeuille de modèles fabriqués à l'usine, qui produit jusqu'à 1 300 véhicules par jour.



Les quatre modèles sont tous fabriqués sur une seule ligne de production. Le lancement de la BMW Série 2 Gran Coupé est prévu pour mars 2025.



La production de la première BMW Série 2 Gran Coupé a débuté à Leipzig le 1er novembre 2019, pour une mise sur le marché en mars 2020.



Les principaux marchés ont été le Royaume-Uni, la Chine et les États-Unis.





