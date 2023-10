Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

BMW: présente la X2 de seconde génération information fournie par Cercle Finance • 11/10/2023 à 12:37

(CercleFinance.com) - BMW présente la BMW X2 de seconde génération, décrite comme 'encore plus distinctive, sportive et tournée vers l'avenir'.



Une variante 100% électrique, BMW iX2, est également annoncée.



Le constructeur évoque aussi 'un large éventail de systèmes permettant la conduite et le stationnement automatisés ainsi que des services numériques innovants proposés par le nouveau BMW iDrive avec QuickSelect et BMW Operating System 9'.



Le lancement sur le marché mondial débutera en mars 2024 avec la BMW iX2 xDrive30 100% électrique, la BMW X2 M35i xDrive, la BMW X2 sDrive20i et une motorisation diesel, la BMW X2 sDrive18d.



À l'été 2024, une deuxième variante entièrement électrique ainsi qu'une autre motorisation diesel seront ajoutées à la gamme.



La nouvelle BMW X2 et la nouvelle BMW iX2 seront produites de manière flexible sur une seule chaîne d'assemblage à l'usine BMW Group de Regensburg. Les batteries haute tension de la BMW iX2 sont également fabriquées sur ce site.