BMW: présente la Mini John Cooper Works Countryman

(CercleFinance.com) - Le groupe présente la nouvelle Mini John Cooper Works Countryman. La plus grande Mini est équipée d'un moteur haute performance. Elle est équipée d'un moteur quatre cylindres de 2,0 litres.



Elle dispose également d'une transmission intégrale ALL4. Ce système de traction permet au Crossover d'être également très performant hors route.



La nouvelle génération de modèles s'est sensiblement agrandie et offre encore plus d'espace, de confort et de sécurité.



La nouvelle Mini John Cooper Works Countryman est disponible dans la palette de couleurs classique noir, rouge et blanc.



' La Mini John Cooper Works Countryman incarne une combinaison unique de style, de puissance et de sens de l'aventure. Avec son puissant moteur de 300 ch et son design sportif, elle est le compagnon idéal pour tous ceux qui recherchent quelque chose de spécial ', déclare Stefanie Wurst, directrice de la marque Mini.





