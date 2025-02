BMW: prépare le site de Munich à produire la NEUE KLASSE information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 14:20









(CercleFinance.com) - BMW fait savoir que son usine de Munich se prépare au lancement de la NEUE KLASSE pour l'été 2026.



Trois halls de production sont en cours de construction pour la carrosserie, l'assemblage et la logistique de production associée.



' Pour le démarrage de la production de la NEUE KLASSE, nous disposerons d'une usine ultramoderne à Munich, caractérisée par sa flexibilité, son innovation et, avant tout, son efficacité ', assure le directeur de l'usine, Peter Weber.



À partir de 2027, l'usine de Munich produira exclusivement des véhicules entièrement électriques, ce qui renforcera encore l'efficacité.



D'ici la fin de la décennie, le groupe BMW prévoit une augmentation significative de la part de marché des véhicules entièrement électriques.



A ce titre, les usines de Debrecen et, plus tard, Munich, seront les premières installations dédiées exclusivement aux véhicules entièrement électriques, renforçant ainsi les capacités d'électrification du réseau.





