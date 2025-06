BMW: partenariat vert avec Eni en Italie information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 17:18









(CercleFinance.com) - Eni annonce avoir signé une lettre d'intention avec BMW Italia afin de développer des initiatives conjointes en faveur de la transition énergétique dans le secteur du transport routier.



L'accord prévoit notamment l'intégration des biocarburants, comme le HVO produit par Enilive à partir de matières premières 100 % renouvelables, avec les services de mobilité électrique.



Le partenariat s'articule autour de trois axes : la promotion d'une mobilité durable fondée sur la neutralité technologique, le développement de nouveaux usages des biocarburants, et l'extension des infrastructures de recharge électrique via les hubs Plenitude On The Road.



Les deux groupes envisagent également de tester l'usage du HVO sur les moteurs diesel de BMW et de mener des projets conjoints en marketing et en infrastructures.





