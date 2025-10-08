 Aller au contenu principal
CAC 40
8 021,59
+0,59%
BMW : Oddo BHF ajuste sa cible après un profit warning
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 09:28

Oddo BHF réitère son opinion 'neutre' sur BMW Group, au lendemain d'un avertissement sur résultats lancé par le constructeur automobile allemand, avec un objectif de cours abaissé de 80 à 78 euros, reflétant sa baisse d'estimations.

Le bureau d'études rappelle que BMW a révisé ses objectifs 2025 à la baisse, mettant en avant la détérioration de l'environnement en Chine et les taxes douanières, et juge que 'la poursuite de la détérioration structurelle incite à la prudence'.

Oddo BHF ajuste donc son scénario pour le groupe avec une légère baisse de son EBIT (-4%, -5% par rapport au consensus prépublication) et une révision beaucoup plus importante sur son FCF (-46%), partiellement rattrapée sur 2026 (+850 MEUR attendus).

'Cette érosion continue de l'activité fondamentale, en particulier en Chine, nous incite toujours à la prudence, même si BMW nous semble toujours mieux positionné que certains de ses pairs (MBG, Porsche)', affirme l'analyste.

Valeurs associées

BMW
82,200 EUR XETRA -6,04%
