BMW North America rappelle plus de 87 000 véhicules américains en raison d'un problème de surchauffe du démarreur du moteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BMW North America BMWG.DE rappelle 87.394 véhicules aux Etats-Unis car le démarreur du moteur peut surchauffer et provoquer un risque d'incendie, a déclaré samedi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière.

Les concessionnaires remplaceront gratuitement le démarreur du moteur, a indiqué le régulateur automobile.