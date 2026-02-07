 Aller au contenu principal
BMW North America rappelle plus de 87 000 véhicules américains en raison d'un problème de surchauffe du démarreur du moteur
information fournie par Reuters 07/02/2026 à 09:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BMW North America BMWG.DE rappelle 87.394 véhicules aux Etats-Unis car le démarreur du moteur peut surchauffer et provoquer un risque d'incendie, a déclaré samedi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière.

Les concessionnaires remplaceront gratuitement le démarreur du moteur, a indiqué le régulateur automobile.

