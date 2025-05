BMW: nomme un nouveau président du conseil de surveillance information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 18:03









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que Nicolas Peter a été élu président du conseil de surveillance de BMW AG



Cette décision a été prise à la réunion du conseil de surveillance qui s'est tenue à la suite de l'assemblée générale annuelle de BMW AG.



BMW avait officialisé aujourd'hui le départ effectif de Norbert Reithofer, le président de son conseil de surveillance depuis dix ans, à l'occasion de son assemblée générale annuelle organisée à Munich.



86,21 % des actionnaires avaient voté lors de l'assemblée générale annuelle de BMW AG en faveur de la nomination de Nicolas Peter au conseil de surveillance pour un mandat de quatre ans.



Nicolas Peter a été membre du conseil d'administration de BMW AG en charge de la division Finances de janvier 2017 à mai 2023.



'Il possède une vaste expérience dans l'industrie automobile, combinée à de nombreuses années dans un large éventail de postes de direction au sein de BMW Group' indique BMW.





