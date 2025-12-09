BMW nomme Milan Nedeljkovic au poste de président du directoire
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 11:03
Nedeljkovic, qui était entré au sein du fabricant de voitures haut de gamme en tant que simple stagiaire en 1993 avant de finir par chapeauter les usines d'Oxford, Leipzig puis Munich, remplacera Oliver Zipse âgé de 61 ans et dont le mandat doit arriver à échéance en mai 2026.
Lui-même ancien directeur de la production, Oliver Zipse avait été désigné président du directoire en 2019 et s'était vu reconduire dans ses fonctions pour trois années supplémentaires en 2023.
Sous sa direction, BMW a consolidé sa place de place de première marque mondiale de voitures de luxe, lancé avec succès sa vision stratégique "Neue Klasse" dans la mobilité électrique et gagné 52% en Bourse dans l'intervalle.
"Oliver Zipse a apporté une contribution majeure au groupe et mérite toute notre reconnaissance", a déclaré Nicolas Peter, le président du conseil de surveillance.
"Il a guidé l'entreprise à travers plusieurs crises mondiales telles que la pandémie de Covid-19 et a porté le projet Neue Klasse, le plan stratégique le plus ambitieux de l'histoire du groupe", a-t-il ajouté.
Le mandat de Milan Nedeljkovic au poste de directeur général expirera en 2031.
A la Bourse de Francfort, l'action BMW réagissait peu à ces informations, cédant 0,2% en fin de matinée.
Valeurs associées
|96,9800 EUR
|XETRA
|-0,16%
A lire aussi
-
Le pape Léon a appelé au dialogue pour parvenir à une "paix juste et durable" lors d'une rencontre mardi avec le président ukrainien Volodimir Zelensky, a fait savoir le Vatican dans un communiqué. Le pape "a rappelé la nécessité de poursuivre le dialogue et renouvelé ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,03% pour le Dow Jones .DJI et pour le Standard & Poor's-500 .SPX , tandis que le Nasdaq devrait ouvrir inchangé. * NVIDIA ... Lire la suite
-
Les exportations allemandes ont quasiment stagné en octobre sur un mois, selon un communiqué paru mardi, la première économie européenne souffrant toujours des droits de douane américains et du désintérêt croissant de la Chine pour ses marchandises. D'après l'institut ... Lire la suite
-
L'Union européenne a entériné un nouveau report de sa loi sur le devoir de vigilance environnementale des grandes entreprises, en 2029, après avoir déjà largement détricoté ce texte. Selon un accord scellé dans la nuit de lundi à mardi entre pays européens et eurodéputés, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer