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BMW maintient ses hypothèses tarifaires actuelles dans ses prévisions, selon son directeur financier
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 08:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BMW ne peut estimer l'impact des droits de douane qu'à partir des hypothèses actuelles, a déclaré mercredi le directeur financier du constructeur automobile allemand, après que l'entreprise eut confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année malgré la menace d'une nouvelle hausse des droits de douane de la part de Washington.

“L'impact attendu des droits de douane sur nos résultats de 2026 ne peut encore être estimé que sur la base de nos hypothèses actuelles”, a déclaré Walter Mertl, selon la transcription de son discours aux investisseurs.

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