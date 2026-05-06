BMW maintient ses hypothèses tarifaires actuelles dans ses prévisions, selon son directeur financier

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BMW ne peut estimer l'impact des droits de douane qu'à partir des hypothèses actuelles, a déclaré mercredi le directeur financier du constructeur automobile allemand, après que l'entreprise eut confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année malgré la menace d'une nouvelle hausse des droits de douane de la part de Washington.

“L'impact attendu des droits de douane sur nos résultats de 2026 ne peut encore être estimé que sur la base de nos hypothèses actuelles”, a déclaré Walter Mertl, selon la transcription de son discours aux investisseurs.