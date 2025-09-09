BMW M lance GEN M, sa plateforme communautaire mondiale
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 15:11
Succédant au concept virtuel M Town créé en 2018, GEN M met l'accent sur l'identité collective autour de la performance et du sport automobile.
'GEN M s'adresse à tous ceux pour qui nos origines sportives et la performance constituent un élément central de leur mode de vie', a commenté Sylvia Neubauer, vice-présidente ventes et marque de BMW M GmbH.
Dévoilé au Mans et déjà visible à Spa-Francorchamps et Goodwood, GEN M sera mis en avant lors de l'IAA Mobility 2025 à Munich, avec le pop-up store M Clubhouse. L'initiative s'accompagne du lancement d'une collection de parfums inspirés de modèles emblématiques.
Valeurs associées
|84,580 EUR
|XETRA
|-3,80%
