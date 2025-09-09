 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
BMW M lance GEN M, sa plateforme communautaire mondiale
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 15:11

(Zonebourse.com) - BMW annonce le lancement de GEN M (Generation M), une initiative destinée à fédérer la communauté internationale des passionnés de la marque BMW M, filiale du groupe spécialisée dans la conception et la fabrication d'automobiles destinées au grand tourisme et à la compétition, à partir de modèles commercialisés par la société mère.

Succédant au concept virtuel M Town créé en 2018, GEN M met l'accent sur l'identité collective autour de la performance et du sport automobile.

'GEN M s'adresse à tous ceux pour qui nos origines sportives et la performance constituent un élément central de leur mode de vie', a commenté Sylvia Neubauer, vice-présidente ventes et marque de BMW M GmbH.

Dévoilé au Mans et déjà visible à Spa-Francorchamps et Goodwood, GEN M sera mis en avant lors de l'IAA Mobility 2025 à Munich, avec le pop-up store M Clubhouse. L'initiative s'accompagne du lancement d'une collection de parfums inspirés de modèles emblématiques.

