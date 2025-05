BMW: le site de Landshut intensifie sa digitalisation information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 11:55









(CercleFinance.com) - BMW annonce son usine de Landshut, principal site de production de composants du groupe, intensifie ses efforts en matière de numérisation, jouant un rôle central en tant que pôle d'innovation dans l'industrie automobile et celle des fournisseurs.



S'appuyant sur l'intelligence artificielle, sur une gestion numérique des processus et sur une production interconnectée, le site optimise à la fois sa qualité et sa productivité.



L'usine utilise notamment l'IA pour détecter les anomalies de données et prévenir les cyberattaques, et s'inscrit dans le programme global de transformation 'Shopfloor.Digital' visant à harmoniser les processus de fabrication sur les 30 sites de production du groupe.



Le site développe également des outils numériques pour améliorer son lean management, ses flux logistiques, et ses chaînes d'approvisionnement.



' Derrière chaque voiture numérique, il doit aussi y avoir une usine numérique', résume Thomas Thym, directeur de l'usine.











Valeurs associées BMW 77,460 EUR XETRA -0,15%