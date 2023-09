Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: le président du directoire reconduit jusqu'en 2026 information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 10:36









(CercleFinance.com) - BMW a annoncé jeudi avoir renouvelé le mandat de son président du directoire, Oliver Zipse, jusqu'à l'exercice 2026.



Dans un communiqué, le conseil de surveillance du constructeur automobile allemand dit se féliciter des résultats obtenus par Oliver Zipse, en poste depuis 2019, tout particulièrement dans la réussite de la mise en place d'une offre quasi-exhaustive dans les véhicules électriques.



L'instance salue également le développement de la plateforme de prochaine génération du groupe, la 'Neue Klasse', dont la production devrait démarrer en 2025.



BMW a par ailleurs annoncé ce jeudi la nomination de Jochen Goller en tant que membre du directoire en charge des clients, des marques et des ventes, en remplacement de Pieter Nota, qui occupait le poste depuis 2018.



Cotée à la Bourse de Francfort, l'action se repliait de 0,6% jeudi matin suite à ces annonces, mais gagne encore plus de 15% depuis le début de l'année.





