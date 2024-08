BMW: le bénéfice net baisse, freiné par la Chine et des coûts en hausse

Le géant automobile allemand BMW a vu au deuxième trimestre son bénéfice net baisser de 8,6% en raison d'un recul de ses ventes, particulièrement en Chine, et de coûts de production plus élevés.

( AFP / CHRISTOF STACHE )

Entre avril et juin, BMW a réalisé un résultat net de 2,7 milliards d'euros, soit un peu plus que les attentes des analystes qui tablaient sur 2,6 milliards, a indiqué le groupe dans un communiqué jeudi.

Le bénéfice d'exploitation du groupe a également fondu de 10,7% durant la période.

Ces résultats sont notamment lié à une baisse de ses ventes d'automobiles, qui ont baissé de 1,3%, notamment en Chine, le principal marché du groupe où il a reculé nettement de 4,7%.

"En Chine, nos revenus ont subi l'impact d'une compétition plus importante et d'un moral faible des consommateurs", a commenté le groupe BMW, qui compte aussi les marques Mini et Rolls-Royce, dans son communiqué.

Dans ce pays, où il réalise plus d'un tiers de ses ventes totales, BMW connaît de nombreuses difficultés depuis plusieurs mois, comme l'ensemble des constructeurs automobiles allemands.

La conjoncture chinoise, où la croissance s'essouffle, n'est pas propice aux achats par les consommateurs. Par ailleurs, la position des allemands est de plus en plus remise en question par l'électrification à grande vitesse du parc automobile chinois, qui profite principalement aux marques locales.

BMW s'attend néanmoins à ce que la "situation commence à se stabiliser au troisième trimestre" dans le pays, a-t-il indiqué dans son communiqué. En Allemagne également, où la situation économique reste morose, sur fond de baisse du PIB au deuxième trimestre, le groupe a subi une baisse de 11,5% de ses ventes.

Le constructeur bavarois a également pointé du doigt dans son communiqué "l'augmentation des coûts de fabrication et de personnel" durant la période pour justifier ses résultats.

L'entreprise a en revanche obtenu une marge de rentabilité de 10,9% pour l'ensemble du premier semestre, dépassant ses objectifs de "entre 8 et 10%" pour l'ensemble de l'année.

Pour l'exercice, le constructeur a indiqué conserver ses objectifs de résultats.