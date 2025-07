BMW: intègre l'empreinte carbone dans ses apps mobiles information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 16:30









(Zonebourse.com) - BMW Group annonce que les applications My BMW et MINI permettent désormais aux utilisateurs de consulter leur empreinte carbone personnelle liée à l'usage et à la production de leur véhicule.



Cette fonction, disponible sur certains modèles en Europe, repose sur des données certifiées TÜV (l'Association d'inspection technique, organisme indépendant reconnu en Europe) et inclut les émissions liées aux trajets effectués ainsi qu'à la fabrication du véhicule.



Elle s'adresse aux modèles thermiques, hybrides rechargeables et électriques.



L'application propose également une analyse de compatibilité avec un modèle électrique à partir des trajets réels effectués en thermique.





