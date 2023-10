Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BMW: hausse de 6,2% des ventes au 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/10/2023 à 09:46









(CercleFinance.com) - Au troisième trimestre, la marque BMW a vendu 549 941 véhicules à ses clients dans le monde entier, soit une augmentation de +6,2 % par rapport à la même période de l'année précédente.



La marque BMW fait état d'une demande particulièrement forte pour ses véhicules entièrement électriques ; au troisième trimestre, les ventes de BEV ont encore doublé par rapport à la même période de l'année dernière (+100,3 %) pour atteindre 83 211 unités. Entre janvier et septembre, 217 138 véhicules BMW entièrement électriques ont été livrés aux clients.



Le groupe BMW a vendu un total de 621 699 véhicules BMW, MINI et Rolls-Royce à ses clients au troisième trimestre. Cela représente une croissance sur un an de +5,8%. Entre janvier et septembre, les ventes du groupe BMW ont grimpé à 1 836 563 unités (+5,1 %).



Comme annoncé précédemment en août, la société s'attend à une solide croissance des livraisons pour l'ensemble de l'année 2023 (auparavant, légère croissance).



' Nos produits entièrement électriques, en particulier, bénéficient d'une forte demande mondiale, comme en témoigne nos ventes de BEV, qui ont largement surperformé le marché total des BEV au cours des neuf premiers mois ', a déclaré Pieter Nota, membre du conseil d'administration de BMW AG. responsable du Client, des Marques, des Ventes.





