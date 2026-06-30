BMW finalise un investissement de 1,7 milliard de dollars dans la production de véhicules électriques sur ses sites américains

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BMW BMWG.DE a annoncé mardi avoir mené à bien un investissement de 1,7 milliard de dollars dans ses usines de production en Caroline du Sud, en vue du lancement de la production de véhicules entièrement électriques dans ce pays.

* Le constructeur automobile allemand a déclaré avoir achevé l'extension de son usine principale de Spartanburg ainsi que la construction d'une nouvelle usine à Woodruff

* Le SUV iX5 de BMW sera son premier modèle entièrement électrique fabriqué aux États-Unis, à partir de fin 2026

* Au moins cinq autres modèles entièrement électriques devraient être assemblés aux États-Unis d’ici 2030

* L'usine de Spartanburg, qui exporte environ la moitié de sa production, approvisionne notamment le marché européen des SUV

* Le 16 juin, le Parlement européen a voté en faveur d’une réduction des droits de douane sur de nombreux produits importés des États-Unis

* "La finalisation de nos investissements dans les usines de Spartanburg et de Woodruff témoigne de notre confiance aux États-Unis et renforce le rôle de la Caroline du Sud au cœur des opérations mondiales du groupe BMW," a déclaré le directeur général Milan Nedeljkovic