Présidentielle : Mélenchon persuadé d'"éliminer" le candidat RN, "peut-être" dès le premier tour

Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France Insoumise (LFI) à la présidentielle, lors d'un concert place de la République à Paris, à l'occasion de la Fête de la musique, le 21 juin 2026 ( AFP / Guillaume BAPTISTE )

Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon s'est dit dimanche persuadé d'"éliminer", "peut-être" même dès le premier tour, le candidat du Rassemblement national à la présidentielle qu'il s'agisse de Marine le Pen ou de Jordan Bardella.

En 2022, "on annonçait Marine Le Pen avec 20 points d'avance sur moi, comme aujourd'hui entre moi et Jordan Bardella. Or, à un cheveu près, elle a pu rester", a souligné le tribun insoumis, alors que 420.000 voix le séparaient de la candidate du RN pour qu'il puisse accéder au second tour.

Cinq ans plus tard, je vais "peut-être réussir à éliminer" leur candidat dès le premier tour, a-t-il ajouté, invité de Dimanche en politique sur France 3.

Si ce n'est pas le cas, "je le battrai" au second, "je n'ai pas le moindre doute sur ce sujet", a-t-il assuré car "notre patrie n'est pas un pays raciste, elle n'est pas un pays suprémaciste, elle n'est pas un pays islamophobe".

A deux jours de la décision de la cour d'appel de Paris, qui déterminera qui de Marine Le Pen ou Jordan Bardella pourra être sur la ligne de départ dans la course à l'Elysée, Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas prononcé pour une des deux options.

"Ce n'est pas une affaire de goût personnel", a-t-il lancé au sujet de Marine Le Pen qu'il a déjà affronté trois fois pour la présidentielle.

Quant à Jordan Bardella, ne craint-il pas qu'il soit un adversaire susceptible de siphonner une partie des voix des jeunes électeurs ?

"C'est moi qui suis le mieux placé, paraît il, dans la jeunesse. Et ce n'est pas à cause de mon âge", a assuré Jean-Luc Mélenchon, 74 ans. "Les jeunes gens ne se déterminent pas sur les apparences. Et je ne suis pas candidat à être leur copain, je suis candidat à être président de ce pays".