BMW et Encory lancent un service de recyclage pour les batteries
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 16:13

BMW et Encory annoncent le lancement d'un service de recyclage pour récupérer les matières premières des batteries.

Pour la construction et l'exploitation du nouveau Centre de Compétence (CRCC) à Salching, en Basse-Bavière, BMW et Encory comptent sur des partenaires régionaux.

Le recyclage direct permet de récupérer des matériaux résiduels provenant des cellules de batterie, y compris des cellules de batterie complètes.

Cette méthodologie de recyclage direct, développée par des experts du groupe BMW, élimine les traitements chimiques ou thermiques énergivores auparavant requis.

Les matières premières récupérées seront directement réutilisées dans la production pilote de cellules de batterie chez la Cell de l'entreprise Centre de compétence en fabrication (CMCC) à Parsdorf.

