BMW: entrée en production du nouvel iX à Dingolfing information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 16:40









(CercleFinance.com) - BMW fait savoir que la version mise à jour du BMW iX tout électrique est entrée en production à l'usine de Dingolfing (Allemagne).



Prévu pour mars 2025, ce modèle bénéficie d'une puissance accrue, d'une meilleure efficacité et d'une autonomie pouvant atteindre 701 km (WLTP), assure le constructeur.



Désormais disponible avec les packs M Sport et M Sport Pro, il adopte un design 'plus dynamique' et de nouvelles couleurs.



L'usine produit également les BMW i7 et 5 Series électriques, ainsi que des hybrides rechargeables.







