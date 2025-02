BMW: dévoile un concept de propulsion électrique information fournie par Cercle Finance • 21/02/2025 à 10:26









(CercleFinance.com) - Le groupe présente sa prochaine avancée dans le domaine de la technologie de propulsion électrique.



Lors de l'événement Tech Days à Landshut, l'entreprise a donné un premier aperçu du développement et de la production de batteries haute tension et de systèmes de propulsion électriques utilisant la sixième génération de la technologie BMW eDrive.



Tous les véhicules entièrement électriques de la Neue Klasse en bénéficieront. Le premier modèle Neue Klasse sera produit en série dans le courant de l'année à l'usine de Debrecen en Hongrie.



'Le nouveau concept de batterie haute tension qui, associé à la cellule cylindrique BMW, promet de réaliser un bond en avant technologique - notamment en termes d'améliorations significatives de la densité énergétique, de la vitesse de charge et de l'autonomie' indique le groupe.



' Pour le groupe BMW, la mobilité électrique est l'avenir et un secteur de croissance essentiel. Nous adoptons délibérément une approche ouverte sur le plan technologique, conscients que les besoins en matière de mobilité varient selon les régions du monde ', a déclaré le Dr Joachim Post, membre du directoire de BMW AG, Purchasing and Supplier Network.





