BMW: deux camions électriques à l'usine de Leipzig information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 17:04









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce le développement de l'électrification de la logistique de transport. Deux camions entièrement électriques ont pris en charge le transport des composants entre l'entrepôt et les halls de production de batteries haute tension de l'usine BMW Group de Leipzig.



Ces camions électriques permettront d'économiser environ neuf tonnes de CO2 par an par rapport aux véhicules de transport conventionnels fonctionnant au diesel.



Les deux camions électriques effectuent jusqu'à douze fois par jour l'aller-retour de huit kilomètres entre le centre logistique et les halls de production de batteries haute tension de Leipzig.



Cela représente près de 100 kilomètres par camion et par jour, parcourus en silence et sans aucune émission locale.



La directrice de l'usine, Petra Peterhänsel, a déclaré : ' La transition vers l'électromobilité et la production durable concerne non seulement nos voitures BMW et MINI, mais aussi nos méthodes de production et nos chaînes d'approvisionnement. '





