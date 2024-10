Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BMW: de l'énergie renouvelables pour deux usines information fournie par Cercle Finance • 21/10/2024 à 16:47









(CercleFinance.com) - Les usines BMW Group de Dingolfing et de Regensburg obtiendront de l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables directement à partir de leurs propres toits.



Le système photovoltaïque de Dingolfing, d'une capacité de 11,1 MWp, sera l'un des plus puissants d'Allemagne.



Pour atteindre cet objectif, le constructeur automobile loue les toits de ses deux usines situées dans l'est de la Bavière à Sunrock Holding Deutschland GmbH, qui produira de l'électricité à l'aide de panneaux photovoltaïques et la mettra à la disposition des usines dans le cadre de contrats de fourniture directe à partir de 2025.



Nicole Haft-Zboril, responsable de la gestion immobilière du BMW Group, a déclaré: ' Avec ce projet, nous ne créons pas seulement l'un des plus grands systèmes photovoltaïques en toiture d'Allemagne - nous encourageons également la production d'énergie renouvelable directement sur les sites des usines du BMW Group. '





